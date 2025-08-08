Akragas, la carica di Alfonso Cipolla: “Questa maglia è casa”

Alfonso Cipolla riparte da dove aveva lasciato il cuore: l’Akragas. Dopo aver contribuito in modo decisivo alla risalita in Serie D, oggi torna a vestire la maglia biancazzurra con l’obiettivo di rilanciare un progetto sportivo profondamente amato dalla città ma ferito dagli eventi della scorsa stagione.

«Avevamo fatto tanto per riportare la squadra in Serie D – dichiara Cipolla – poi tutto è stato vanificato. È stato doloroso per me, come per tutti i tifosi agrigentini. Ma ora dobbiamo ripartire, ancora una volta. Non sarà facile, lo sappiamo, ma ci metteremo il massimo impegno».

La nuova stagione non si preannuncia semplice: le ferite dello scorso anno sono ancora aperte, e la sfiducia serpeggia tra i tifosi. Riportare entusiasmo sugli spalti dell’Esseneto sarà una delle sfide più complesse. Ma Cipolla non si tira indietro.

«Per me questa maglia è casa – aggiunge – ho accettato di tornare proprio perché ho ancora dentro quella spinta, quel desiderio di vedere l’Akragas tornare dove merita. Ricordo ancora quando, dopo la retrocessione dalla Serie C, riuscimmo a riaccendere la passione della città. C’erano 6-7 mila persone allo stadio: fu qualcosa di indimenticabile. Vogliamo rivivere quelle emozioni».

L’inizio di questo nuovo percorso è già segnato da un confronto positivo con la nuova dirigenza. «Abbiamo parlato con il presidente, che ci ha trasmesso progettualità e determinazione. Vuole fare le cose per bene, e questo per noi è uno stimolo in più. Dobbiamo lavorare uniti, in armonia, e far parlare il campo. Solo così potremo riconquistare la fiducia del nostro popolo».

Con testa bassa e cuore alto, Alfonso Cipolla si rimette in cammino con l’Akragas. Perché certi legami non si spezzano mai. E certe piazze meritano sempre una nuova occasione per tornare a sognare.