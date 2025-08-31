Akragas, Lopez suona la carica: “I tifosi di Agrigento sono un calciatore in più”

Ancora un test per l’Akragas, che all’Esseneto ha potuto mettere minuti preziosi nelle gambe e raccogliere nuove indicazioni per mister Seby Catania nella sfida contro la Sammargheritese. È stata una partita intensa, disputata su due tempi da 45 minuti, terminato 2-1 per gli ospiti. La Sammargheritese è passata in vantaggio con Graci, l’Akragas ha trovato il pareggio con King, ma nel finale Zinna ha firmato il gol vittoria in contropiede.

Una sfida che ha offerto ai giocatori biancazzurri l’opportunità di migliorare la condizione fisica nonostante i pesanti carichi di lavoro a cui la squadra è sottoposta in questi giorni. Al di là del risultato, la formazione si è mossa bene e ha potuto provare nuovi schemi di gioco.

A fine gara ha parlato Ignacio Lopez, che ha commentato così il momento della squadra e la sua condizione personale: «Stiamo lavorando con grande intensità e giorno dopo giorno sentiamo i benefici di questi allenamenti, indispensabili per arrivare pronti al campionato. Sappiamo che c’è ancora tanto da migliorare, ma il gruppo cresce e la strada è quella giusta. L’ambiente Akragas è straordinario: i tifosi di Agrigento rappresentano davvero un calciatore in più, ci sostengono sempre e ci fanno percepire l’onore e la responsabilità di indossare questa maglia. Quanto al mio ruolo, sono a completa disposizione del mister: posso muovermi su tutto il fronte d’attacco e giocare ovunque serva alla squadra».