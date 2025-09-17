Akragas, venerdì la presentazione ufficiale della squadra allo stadio Esseneto

L’Akragas SLP si prepara ad accendere i riflettori sulla nuova avventura calcistica. Venerdì 19 settembre, alle ore 18:30, lo stadio “Esseneto” di Agrigento ospiterà la presentazione ufficiale della squadra, pronta a disputare il campionato di Promozione – Girone D stagione 2025/26.

La serata sarà l’occasione per conoscere da vicino l’intera nuova organizzazione biancazzurra, dal presidente Salvatore La Porta al direttore generale Giancarlo Rosato, dal direttore sportivo Tino Longo al tesoriere Salvatore Falzone, fino allo staff tecnico guidato da mister Seby Catania.

Non mancherà, naturalmente, la passerella dei calciatori che indosseranno la maglia dell’Akragas, con l’entusiasmo dei tifosi chiamati a spingere sin da subito la squadra verso le prossime sfide di Coppa Italia e campionato.

A condurre la presentazione saranno due figure di riferimento della nuova stagione: Domenico Vecchio, responsabile della comunicazione, e Marco Catalano, event manager Akragas. Un appuntamento che vuole essere non solo un momento di presentazione sportiva, ma soprattutto una festa di appartenenza, capace di rinsaldare il legame tra l’Akragas e la sua città.