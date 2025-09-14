Al via il campionato di Eccellenza, il Licata in trasferta a Castelvetrano
I gialloblù, retrocessi la scorsa stagione dopo sei anni consecutivi in Serie D, affronteranno la Folgore in trasferta a Castelvetrano
Il Licata è pronto a fare il suo debutto nel campionato di Eccellenza. I gialloblù, retrocessi la scorsa stagione dopo sei anni consecutivi in Serie D, affronteranno la Folgore in trasferta a Castelvetrano.
La squadra di mister Bonfatto vuole dare continuità alle due buone prestazioni viste in Coppa Italia contro il Kamarat, sconfitto sia all’andata (0-1) che al ritorno (4-2) nei sedicesimi di finale.
La formazione dovrebbe essere proprio quella che ha permesso al Licata di accedere agli ottavi di finale con Valenti, Brugnone, Tedesco, Privitera, Calaiò, Pettinato, Merola, Palmisano, Maitini, La Piana e Arario.