Al via il nuovo corso per arbitri di calcio della Sezione AIA di Agrigento

La Sezione AIA di Agrigento comunica l’apertura delle iscrizioni al nuovo corso per arbitri di calcio, un’importante opportunità per tutti i giovani e gli appassionati che desiderano avvicinarsi al mondo dello sport e intraprendere un percorso di crescita personale, sportiva e associativa.

Il corso è rivolto a chi vuole vivere il calcio da una prospettiva diversa, imparando a conoscere e applicare le regole del gioco, sviluppando senso di responsabilità, capacità decisionali, spirito di squadra e rispetto per gli altri.

Diventare arbitro significa entrare a far parte di una grande famiglia sportiva, vivere esperienze formative, conoscere nuovi amici e avere la possibilità di crescere attraverso un percorso che unisce attività sul campo, preparazione atletica e formazione tecnica.

Tra i vantaggi dell’attività arbitrale figurano anche l’opportunità di ricevere rimborsi per le gare dirette, l’accesso a un percorso di crescita e qualificazione nei campionati federali e la possibilità di raggiungere traguardi sportivi sempre più importanti. Un’esperienza che può accompagnare i ragazzi e le ragazze nella loro crescita, dentro e fuori dal campo.

La Sezione AIA di Agrigento, da sempre impegnata nella formazione e nella valorizzazione dei giovani talenti, invita tutti coloro che amano il calcio a cogliere questa occasione e a scoprire il fascino di un ruolo fondamentale per il gioco più bello del mondo.

Per informazioni e iscrizioni:

Telefono: 392 470 0055

Email: agrigento@aia-figc.it

Il corso rappresenta un’occasione concreta per mettersi in gioco, acquisire nuove competenze e vivere il calcio da protagonisti. La Sezione AIA di Agrigento aspetta tutti coloro che desiderano iniziare questa nuova avventura.