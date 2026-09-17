Calcio

Al via il nuovo corso per arbitri di calcio della Sezione AIA di Agrigento

Il corso è rivolto a chi vuole vivere il calcio da una prospettiva diversa, imparando a conoscere e applicare le regole del gioco, sviluppando senso di responsabilità, capacità decisionali, spirito di squadra e rispetto per gli altri.

Pubblicato 34 minuti fa
Da Redazione

La Sezione AIA di Agrigento comunica l’apertura delle iscrizioni al nuovo corso per arbitri di calcio, un’importante opportunità per tutti i giovani e gli appassionati che desiderano avvicinarsi al mondo dello sport e intraprendere un percorso di crescita personale, sportiva e associativa.

Il corso è rivolto a chi vuole vivere il calcio da una prospettiva diversa, imparando a conoscere e applicare le regole del gioco, sviluppando senso di responsabilità, capacità decisionali, spirito di squadra e rispetto per gli altri.

Diventare arbitro significa entrare a far parte di una grande famiglia sportiva, vivere esperienze formative, conoscere nuovi amici e avere la possibilità di crescere attraverso un percorso che unisce attività sul campo, preparazione atletica e formazione tecnica.

Tra i vantaggi dell’attività arbitrale figurano anche l’opportunità di ricevere rimborsi per le gare dirette, l’accesso a un percorso di crescita e qualificazione nei campionati federali e la possibilità di raggiungere traguardi sportivi sempre più importanti. Un’esperienza che può accompagnare i ragazzi e le ragazze nella loro crescita, dentro e fuori dal campo.

La Sezione AIA di Agrigento, da sempre impegnata nella formazione e nella valorizzazione dei giovani talenti, invita tutti coloro che amano il calcio a cogliere questa occasione e a scoprire il fascino di un ruolo fondamentale per il gioco più bello del mondo.

Per informazioni e iscrizioni:

Il corso rappresenta un’occasione concreta per mettersi in gioco, acquisire nuove competenze e vivere il calcio da protagonisti. La Sezione AIA di Agrigento aspetta tutti coloro che desiderano iniziare questa nuova avventura.

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