Basket, esordio amaro per la Fortitudo Agrigento: sconfitta a Piacenza

Amara la prima di campionato per i Giganti sul parquet dell’Assigeco Piacenza. Primi due quarti di grande atletismo con una Fortitudo che va a riposo lungo in vantaggio di due lunghezze, con ottime soluzioni offensive. Al rientro dagli spogliatoi Agrigento ha grande difficoltà nel trovare il canestro e paga l’assenza di Viglianisi e Grani e subisce le rotazioni più lunghe della squadra di casa.

Ottima prima prova di Cagliani e Disibio, entrambi con 15 punti a referto. Testa già alla prossima. Domenica 28 settembre al Palamoncada alle ore 18.00 per la prima in casa contro Fidenza.

STATISTICHE

UCC Assigeco Piacenza: Kuot Yak Deng Kuot 0 (0/0), Leonardo Valesin 10 (2/4, 2/4), Martino Criconia 0 (0/0, 0/4), Lorenzo Calbini 18 (2/6, 4/7), Joaquin Sarmiento NE, Giovanni Poggi 13 (2/5, 2/2), Federico Pirani 6 (2/6, 0/0), Massimiliano Ferrero 8 (1/2, 1/6), Dalton Pepper 24 (5/9, 2/4), Gianmarco Fiorillo 0 (0/1, 0/1), Gabriele Cattivelli

Moncada Energy Agrigento: Riccardo Carta 4 (0/2, 1/1), Andrea Ambrogio NE, Raimundo Orrego 3 (0/0, 1/2), Matteo Cagliani 15 (1/6, 3/8), Federico Grani 6 (1/3, 0/0), Giulio Martini 8 (4/10, 0/0), Albano Chiarastella 5 (1/1, 1/2), Kenneth Viglianisi 2 (0/0, 0/0), Lorenzo Querci 12 (2/6, 2/6), Robert Disibio 15 (3/4, 3/5)