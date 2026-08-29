Ruba 230 euro di prodotti al supermercato, denunciato

È stato individuato dagli agenti della Polizia di Stato nel parcheggio del supermercato dove aveva fatto la spesa senza pagare un solo centesimo. A rendersi protagonista del furto è stato un 44enne, originario di Francofonte, che è riuscito a superare le casse dell’attività commerciale della zona di via Mascagni, con il carrello pieno di prodotti e alimenti di vario tipo, per un valore commerciale stimato in circa 230 euro.

A chiedere l’intervento dei poliziotti alla Sala Operativa della Questura di Catania è stato il personale di vigilanza che, poco prima, aveva fermato un complice del 44enne, anche lui con un carrello stracolmo di alimenti. In quel caso, però, il complice, rendendosi conto di essere stato scoperto, aveva riferito di essersi sbagliato e di non avere abbastanza denaro per pagare la spesa, abbandonando tutta la merce, prima dell’arrivo dei poliziotti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Giunti sul posto, gli agenti hanno individuato il 44enne, poco prima che riuscisse a caricare in auto tutta la merce rubata all’interno del supermercato. Già noto per i suoi numerosi precedenti in materia di reati contro il patrimonio, il ladro è stato denunciato per furto, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Al termine di tutti gli accertamenti, tutti i prodotti rubati dal 44enne e dal complice sono stati restituiti al titolare del punto vendita che ha provveduto a catalogare quanto sottratto per un ammontare complessivo di 553 euro.