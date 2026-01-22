Calcio

CastrumFavara-Nissa, divieto di trasferta per i tifosi nisseni

La decisione è stata presa dal prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Su disposizione della Prefettura di Agrigento, è stato ufficializzato e disposto il divieto di trasferta per i residenti nella provincia di Caltanissetta, in occasione della gara CastrumFavara- Nissa, in programma domenica presso lo stadio “Bruccoleri” con fischio d’inizio alle ore 14:30. Tale provvedimento è stato adottato per motivi di ordine pubblico.

La società biancoscudata comunica “invita tutti i propri tifosi a rispettare le disposizioni delle autorità competenti. Ci teniamo a ringraziare i nostri sostenitori per il continuo supporto e la passione dimostrata e garantiamo che la squadra darà il massimo anche in questa importante sfida“, si legge in una nota.

