Calcio
Eccellenza, il Kamarat perde (ma ben figura) contro il forte Marsala
Per i padroni di casa a segno Sferruzza e Costa mentre per gli agrigentini la rete porta la firma di Cuffaro
Nella seconda giornata del campionato di Eccellenza arriva la prima sconfitta stagionale per il Kamarat. Il Marsala, squadra con ambizioni di promozione, si impone per 2-1. I biancazzurri, impegnati nella difficile trasferta in terra trapanese, hanno ben figurato mostrando una prestazione solida e combattiva. Per i padroni di casa a segno Sferruzza e Costa mentre per gli agrigentini la rete porta la firma di Cuffaro. Il Kamarat domenica ospiterà il Bagheria.
Redazione
