Calcio

Eccellenza, il Kamarat perde (ma ben figura) contro il forte Marsala 

Per i padroni di casa a segno Sferruzza e Costa mentre per gli agrigentini la rete porta la firma di Cuffaro

Pubblicato 33 minuti fa
Da Redazione

Nella seconda giornata del campionato di Eccellenza arriva la prima sconfitta stagionale per il Kamarat. Il Marsala, squadra con ambizioni di promozione, si impone per 2-1. I biancazzurri, impegnati nella difficile trasferta in terra trapanese, hanno ben figurato mostrando una prestazione solida e combattiva. Per i padroni di casa a segno Sferruzza e Costa mentre per gli agrigentini la rete porta la firma di Cuffaro. Il Kamarat domenica ospiterà il Bagheria. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Pediatria, vecchie e nuove generazioni a confronto nell’era della tecnologia e del digitale
Agrigento

La morte di Marco Chiaramonti, la Procura apre inchiesta e sequestra la salma 
Apertura

Da due anni era irreperibile, ne deve scontare 10 di carcere: arrestato favarese
Apertura

Maxi incendio alla discarica Ecoface di Ravanusa, ingenti i danni (ft e vd)
Agrigento

Agrigento si “spegne” per Marco Chiaramonti, locali movida annullano tutti gli eventi 
Raffadali

A Raffadali arriva un nuovo punto prelievi