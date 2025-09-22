Calcio

Eccellenza, il Licata ne rifila 4 al Bagheria e vola in testa alla classifica

Uno straripante Licata rifila quattro gol al Bagheria e sale in testa alla classifica del campionato di Eccellenza

Pubblicato 21 minuti fa
Da Redazione

Due vittorie in altrettante partite, nove gol segnati e primato in classifica. Sono i numeri di uno straripante Licata che, nella seconda giornata del campionato di Eccellenza, rifila 4 reti al Bagheria e si prende la vetta del torneo. Succede tutto nel primo tempo.

Il match si sblocca già al terzo minuto di gioco con una spettacolare rete di Tedesco che dal limite dell’area insacca all’incrocio dei pali. Il raddoppio arriva all’ottavo minuto su calcio di rigore dopo una trattenuta in area di rigore. Dagli undici metri non sbaglia Manfrè. Il 3-0 viene siglato al 18º con Palmisano che spinge in porta un delizioso assist. Al 24º gli ospiti tentano di riaprire il match con il gol del 3-1 ma è ancora Palmisano, pochi minuti dopo, a chiudere i conti e fissare il risultato sul 4-1. I gialloblù di mister Bonfatto salgono a quota seie condividono la testa della classifica con il Castellammare. Il Licata domenica giocherà in trasferta a Misilmeri.

