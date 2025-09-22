Eccellenza, lo Sciacca corsaro a Bagheria: decide un gol di Tirone

Arrivano i primi tre punti della stagione per l’Unitas Sciacca che, nella seconda giornata del campionato di Eccellenza, vince in trasferta per 0-1 sul campo del Bagheria. A decidere il match è stato Tirone, bravo a concretizzare un assist al bacio confezionato da Teliz. Lo Sciacca ha mostrato ottime trame di gioco ma il risultato è rimasto comunque in bilico fino al triplice fischio finale. I neroverdi saranno impegnati domenica contro il Cus Palermo.