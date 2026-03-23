Fortitudo School Cup: sport, scuola e appartenenza al PalaMoncada

In un PalaMoncada gremito e carico di tifo ed entusiasmo, si è svolta oggi l’undicesima edizione della Fortitudo School Cup – Trofeo Unicurs, che quest’anno ha visto trionfare l’Istituto Francesco Crispi di Ribera.

Una vera e propria festa di sport, fair play e partecipazione, che ha trasformato il parquet della Fortitudo in un punto d’incontro tra scuole, studenti e territorio. Tra cori, tifo organizzato e grande energia sugli spalti, si sono sfidate cinque scuole della provincia, protagoniste di una giornata intensa e coinvolgente: Gallo – Sciascia (Agrigento), Leonardo (Agrigento), Crispi (Ribera), Archimede (Cammarata), Linares (Licata).

Le partite, disputate davanti ai giocatori della prima squadra, hanno messo in luce non solo il talento cestistico dei ragazzi, ma soprattutto i valori più autentici dello sport: rispetto, spirito di squadra e senso di appartenenza.

Premi e opportunità per il futuro

Tra i numerosi premi in palio, il più significativo è stato assegnato alla scuola vincitrice: una borsa di studio universitaria per l’intera durata del corso, che il consiglio d’istituto attribuirà allo studente o alla studentessa più meritevole. Un segnale concreto di come sport e formazione possano viaggiare insieme, offrendo opportunità reali ai giovani.

Le parole del Presidente

“È stata una giornata in cui a vincere sono stati lo sport e il senso di appartenenza alla propria scuola – ha dichiarato il presidente Gabriele Moncada –. Questa è una delle iniziative a cui la nostra società tiene di più, perché dimostra come si possa agire positivamente sul territorio. Lo sport è un potente strumento di aggregazione e crescita per i ragazzi. Un ringraziamento speciale va a tutti gli sponsor che hanno reso possibile anche questa edizione”.

Uno sguardo al futuro

La Fortitudo School Cup si conferma così un appuntamento centrale nel rapporto tra società, scuole e territorio. L’auspicio è che i tanti giovani presenti possano avvicinarsi sempre di più al basket, continuando a vivere il PalaMoncada e sostenendo la Fortitudo Agrigento, simbolo sportivo della provincia.