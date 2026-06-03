Terremoti, tre scosse al largo delle isole Eolie

Torna a tremare la terra in Sicilia con tre scosse avvenute all’alba. Un primo sisma di magnitudo 3.9 è stato registrato dai sismografi dell’Ingv alle 5.51 al largo delle isole Eolie a una profondità di 306 chilometri. Altre due scosse, entrambe di magnitudo 2,1, invece sono avvenute nella zona dello Stretto di Messina tra le 6.04 e le 6.19, la prima a una profondità di 31 chilometri, la seconda a una di 30 chilometri.