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Canicattì, vandali devastano immobile confiscato alla mafia 

Fatta la scoperta, il sindaco si e' presentato alla caserma dei carabinieri per formalizzare una denuncia a carico di ignoti

Pubblicato 27 minuti fa
Da Redazione

Vandali hanno devastato il caseggiato di contrada Cuccavecchia assegnato al Comune di Canicatti’ dall’Agenzia nazionale per la gestione dei beni confiscati alla criminalita’ organizzata. Hanno distrutto bagni, finestre e suppellettili. L’immobile, secondo le iniziali dichiarazioni del sindaco Vincenzo Corbo, sarebbe dovuto diventare un Centro anticaporalato.

Non e’ chiaro quando il raid sia stato messo a segno. Fatta la scoperta, il sindaco si e’ presentato alla caserma dei carabinieri per formalizzare una denuncia a carico di ignoti. I militari hanno avviato le indagini, un’attivita’ investigativa che non si preannuncia semplice.

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