Agrigento

Nuovo piano raccolta differenziata e conti comunali: il bilancio del sindaco Miccichè (VIDEO)

L'intervista al sindaco Miccichè a margine della conferenza stampa

Pubblicato 1 ora fa
Da Irene Milisenda



Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, presso il Foyer “Pippo Montalbano” del Teatro Luigi Pirandello ha tenuto una conferenza stampa a consuntivo del mandato amministrativo. A margine della convocazione il primo cittadino ha presentato il nuovo Piano industriale per la raccolta differenziata e del potenziamento del modello di igiene urbana; inoltre ha discusso delle casse comunali.

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