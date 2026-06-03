Nuovo piano raccolta differenziata e conti comunali: il bilancio del sindaco Miccichè (VIDEO)





Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, presso il Foyer “Pippo Montalbano” del Teatro Luigi Pirandello ha tenuto una conferenza stampa a consuntivo del mandato amministrativo. A margine della convocazione il primo cittadino ha presentato il nuovo Piano industriale per la raccolta differenziata e del potenziamento del modello di igiene urbana; inoltre ha discusso delle casse comunali.