Ginnastica aerobica, Discobolo Sciacca vince ai Campionati Italiani delle specialità Eccellenza

Ancora un prestigioso risultato nazionale per la ginnastica aerobica saccense. Chiara Nicolosi, Paola Sclafani e Giulia Proietto, portacolori dell’Asd Discobolo Sciacca, hanno conquistato la medaglia d’argento nella categoria composta Allievi Trio ai Campionati Italiani delle specialità Eccellenza, Aerodance, Aerostep e Aerostart che si sono disputati nello scorso fine settimana a Genova. Una competizione arrivata al culmine di un campionato articolato in diverse fasi selettive a livello regionale e interregionale, sotto l’egida del CONI e della Federazione Italiana Ginnastica. La delegazione saccense era composta da 17 atleti su oltre 600 partecipanti i provenienti da tutta Italia. In gara a Genova anche Sabella Serena, Irene Ingrao e Maria Vittoria Russo nella categoria Composta trio Aerodance Junior A; Federica Navarra, Nicole Di Giovanna La Bella Carla, nella categoria Composta trio Aerodance Junior B; Lucrezia Dimino, Fazio Diana, Nadine Caracappa, Carla La Bella e Serena Sabella nella categoria composta Aerostart; Emma Monastero, Federica Zampollo nella categoria Junior A coppia Conforme.

Grande soddisfazione per il secondo posto da parte di tutto lo staff tecnico guidato da Marinella Riggio e composto anche da Tiziana Maniscalco e Anna Catanzaro. “Un altro risultato importante dopo i tre podi ai campionati interregionali di Pomigliano d’Arco – dice Riggio – un altro step nelle crescita del nostro gruppo di atlete che cominciano a familiarizzare con gli eventi nazionali e internazionali.

Come nella scherma, anche nella ginnastica aerobica il marchio Discobolo si afferma in Italia e promuove la città e la voglia di emergere dei nostri ragazzi. La medaglia d’argento è un premio per il gran lavoro di preparazione svolto nelle ultime settimane – conclude Riggio – ma non ferma il desiderio di migliorarsi sempre”. “Trasferta molto difficile e dispendiosa – commenta Tiziana Maniscalco – il mio personale ringraziamento ai ragazzi e alle loro famiglie che hanno saputo trarre il meglio da questa esperienza”.

Il Presidente del sodalizio sportivo, Pippo Vullo, rivolge un plauso particolare a Serena Sabella, che nell’ultima settimana ha dovuto fare i salti mortali per sostituire una sua compagna nella squadra imparando una nuova routine. “Questo spirito di abnegazione – dice Vullo – e la voglia di non tirarsi indietro, ne farà sicuramente delle donne forti che sapranno risolvere anche problemi più importanti nel percorso della loro vita”. Adesso appuntamento per il 31 maggio e 01 giugno a Gorle (BG) per il campionato italiano Assoluti trofeo MAA, ultimo atto di questo lungo periodo di competizioni.