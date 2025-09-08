Calcio

Lo Sciacca supera la Folgore e passa il turno di Coppa Italia, adesso testa al campionato

Lo Sciacca, dunque, passa il turno di Coppa Italia e prepara l’esordio in campionato domenica in casa contro il Marsala

Pubblicato 25 minuti fa
Da Redazione

L’Unitas Sciacca Calcio porta a casa un’altra vittoria grazie alla rete di Ala nel secondo tempo contro la Folgore Castelvetrano. Gara dominata dai ragazzi di Iacono che hanno colpito un palo con Falciano e un doppio legno con Licata, oltre ad aver creato altre numerose palle gol capitate sui piedi di Mal, Falciano e di Kore. Lo Sciacca, dunque, passa il turno di Coppa Italia e prepara l’esordio in campionato. Prossimo appuntamento domenica 14 settembre sempre al Gurrera: la squadra farà il suo esordio in Eccellenza contro il Marsala.

