Promozione: l’Akragas soffre e vince contro il Serradifalco, domenica la supersfida a Priolo

Il gol di capitan Cipolla, al 7’ della ripresa, permette all’Akragas di battere il Serradifalco e di puntare alla grande sfida di domenica prossima contro il Priolo capolista. Un successo sofferto da parte degli uomini di De Rosa, in panchina al posto di Catania fuori per squalifica fino a marzo. Anche perché gli avversari hanno lottato e creduto nel pareggio che, fortunatamente per i giganti, non si è concretizzato. Domenica prossima l’Akragas è attesa dalla gara più importante della stagione, prima del giro di boa. Il campionato è più che mai aperto, ma bisognerà dare ancora di più per sferrare la zampata decisiva.

Prima del match, Cristian Llama è stato premiato quale miglior giocatore di novembre. Il Fan Club Akragas lo ha votato e scelto conferendo al argentino un riconoscimento che premia le prestazioni, la personalità e il contributo offerto dal centrocampista nel corso delle ultime gare, diventando un punto di riferimento nello scacchiere biancazzurro. Anche in questo caso, il premio rientra nell’iniziativa promossa dal Fan Club per valorizzare, mese dopo mese, i protagonisti che più si distinguono in campo per rendimento e spirito di appartenenza. La consegna del riconoscimento è avvenuta alla presenza di una rappresentanza del club, in un momento di condivisione che rafforza il legame tra squadra e tifoseria. Un attestato di stima che conferma come l’Akragas possa contare su uomini capaci di fare la differenza, dentro e fuori dal campo.

Daniele Cagnina: «Questo è lo spirito del gruppo, dobbiamo farci trovare sempre pronti»

Rientro da titolare e prestazione decisiva per Daniele Cagnina, protagonista assoluto nel successo dell’Akragas.

«Ho aspettato il mio momento e credo di aver risposto nel modo giusto. Questo è lo spirito del gruppo: siamo una grande famiglia, una squadra ben attrezzata dove tutti possono fare la differenza. Il mister ci chiede di farci trovare pronti e noi lavoriamo ogni settimana per lo stesso obiettivo».

Sulle parate decisive:

«La partita non era facile, nessuna gara è scontata. Siamo stati squadra fino alla fine e credo che il risultato sia meritato».

Poi l’episodio chiave nel finale:

«Sull’ultima parata ho visto partire il tiro un po’ in ritardo, ma sono riuscito a reagire. Per fortuna è andata bene».

Testa già al big match:

«Ora ci godiamo questa vittoria e da martedì penseremo al Priolo, prepareremo la partita al meglio».

Alfonso Cipolla: «Quando non chiudi le partite rischi, ma siamo rimasti compatti

Soddisfazione anche nelle parole di capitan Alfonso Cipolla, match winner dell’incontro.

«Sapevamo che sarebbe stata una partita tirata. Quando non riesci a chiuderla e resti con un solo gol di vantaggio, l’errore può sempre arrivare e rischi anche il pareggio».

Il capitano elogia il gruppo e il portiere:

«Siamo stati bravi a difendere fino alla fine. Abbiamo un grande portiere e oggi lo ha dimostrato con due interventi straordinari».

Sulle cose da migliorare:

«Dobbiamo crescere nella fase realizzativa, ma siamo sulla strada giusta. Continuiamo a lavorare».

Gianfilippo Di Matteo: «Orgoglioso dei miei ragazzi, Akragas squadra di grande livello»

Amaro ma lucido il commento del tecnico del Serradifalco Giafilippo Di Matteo.

«I miei ragazzi sono stati straordinari. Dovevamo fare una partita perfetta e l’abbiamo quasi fatta. Avevamo preparato tutto nei dettagli, soprattutto sulle palle inattive, ma quando affronti giocatori come Llama e Cipolla diventa sempre complicato».

Sulle parate di Cagnina:

«Ha fatto due interventi bellissimi, determinanti. Complimenti a lui».

Infine il confronto tra Akragas e Priolo:

«L’Akragas ha individualità importanti e un allenatore preparatissimo. Il Priolo sta facendo qualcosa di eccezionale con tanti giovani, quasi un miracolo calcistico. Ma alla lunga, secondo me, l’Akragas avrà la meglio su tutti per la qualità dei singoli».