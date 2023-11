Scherma, Sofia Figlioli e Siria Mantegna centrano la qualificazione agli Assoluti di sciabola 

Al Palaflorio di Bari, dove si svolgeva la prima prova nazionale di qualificazione ai campionati Assoluti di sciabola, ancora una bella affermazione per la Discobolo Sciacca. Il sodalizio guidato da Pippo Simone Vullo ha centrato la qualificazione per la prova nazionale di Caorle in programma il 24 novembre con Sofia Figlioli e Siria Mantegna.

Tommaso Rossi, alla sua prima gara stagionale, si è fermato nel tabellone per l’ingresso nei 64, mentre Aida Figlioli ha fallito l’ingresso nel tabellone dei 32 e Maria Vittoria Rossi non è riuscita a ripetere la bella prova della settimana scorsa. Trovano il pass per la tappa nazionale di Caorle, primo step nazionale per i Campionati Italiani di Cagliari 2024, Siria Mantegna che accede alla finale a otto ma perde il confronto per l’ingresso al podio per 15 a 13 con l’atleta delle Fiamme Oro Flaminia Prearo, che poi si è si aggiudicata la prova, e Sofia Figlioli.

“Sono abbastanza sodisfatto – commenta il tecnico Pippo Vullo – Rossi paga lo scotto dei numeri ridotti degli agonisti Assoluti, mentre le due piccole Maria Vittoria Rossi e Aida Figlioli nelle categorie superiori faticano ad imporsi nel confronto con atlete più esperte. Siria e Sofia sono ormai sono una certezza, manca un podio in una gara degli Assoluti, ma sono certo che arriverà”. Prossimo appuntamento a Bastia Umbra (PG) dal 17 al 19 novembre nella prova di under 20.