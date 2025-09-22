Calcio

Serie D, il Favara continua a sognare: 1-0 al Milazzo e primato in classifica 

Il Favara continua a sognare e conquista altri tre punti volando in testa alla classifica del campionato di Serie D

Il Favara continua a sognare e conquista altri tre punti volando in testa alla classifica del campionato di Serie D. I gialloblù di mister Infantino si impongono 1-0 sul Milazzo grazie ad un calcio di rigore trasformato dal “solito” Varela. Per l’attaccante è il terzo gol in altrettante partite.

Allo stadio Bruccoleri, che ha riabbracciato l’ex allenatore Catalano oggi sulla panchina del Milazzo, è stata una partita tiratissima. A rompere l’equilibrio è stato un penalty assegnato ai padroni di casa ad un quarto d’ora dalla fine.

Con la vittoria di ieri i gialloblù volano in testa alla classifica (insieme a Gela e Igea Virtus) con sette punti. Mercoledì delicatissimo turno infrasettimanale con il Favara che sarà impegnato nella trasferta di Caltanissetta contro la Nissa. 

