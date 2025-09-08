Calcio

Serie D, vittoria storica del Favara: 2-1 alla Reggina 

Il Favara comincia alla grande il nuovo campionato di Serie D vincendo 2-1 contro la Reggina, una delle squadre favorite al salto di categoria

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Apoteosi Favara. I gialloblù di mister Infantino cominciano alla grande il nuovo campionato di Serie D vincendo 2-1 contro la Reggina, una delle squadre favorite al salto di categoria.

Allo stadio “Bruccoleri”, gremito in ogni ordine di posto, il protagonista è certamente il bomber argentino Varela, autore di una doppietta. Il primo tempo è una girandola di emozioni con le due squadre che giocano un gran calcio e non si risparmiano.

Sono i padroni di casa a passare in vantaggio con un destro all’angolino da fuori area di Varela. La Reggina trova il pareggio al 19º con Girasole e in almeno altre due occasioni va vicinissima al sorpasso. L’episodio che decide la gara arriva al 78º quando Piazza viene atterrato in area di rigore. Varela si presenta dal dischetto e non sbaglia regalando un esordio da non dimenticare al Favara. 

