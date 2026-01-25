Calcio

Terza Categoria, Real Favara e Pro Ribera in fuga per la vittoria

Pubblicato 2 ore fa
Da Angelo Gelo

Il Girone unico agrigentino di terza categoria è ormai un affare tra Real Favara e Pro Ribera.
L’11ª giornata del campionato è stata caratterizzata da cinque successi esterni su sei gare disputate.
Nell’anticipo di sabato, i favaresi hanno vinto sul campo della Real Castelterminese per uno a zero consolidando il primato. Un cammino che non conosce soste, così come quello del Pro Ribera vittorioso, anch’esso in trasferta contro l’Atletico Agrigento, per due a zero, risultato che fa scivolare gli agrigentini al quarto posto in classifica.
Al terzo posto balza l’Atletico Gattopardo dopo il successo sullo Sporting Akragas per uno a zero.
Vittoria sonante per l’Atletico Burgio sul Muxer per cinque a zero e del Burgio sul Camastra per tre a uno. Infine il Canicattì vince soltanto di misura sul Ponte di Ferro, ultimo in classifica.

