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Al via lo sciopero generale. Si fermano scuola, treni e sanità

La fascia più critica per lo sciopero dei treni è dalle 11 alle 14

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione
ROMA (ITALPRESS) – Sciopero generale nella giornata odierna in Italia. Diversi i settori che hanno aderito come la scuola, la sanità, i trasporti e i metalmeccanici, marittimi, enti locali. Garantiti i servizi essenziali. Interessato sia il settore pubblico che privato. La fascia più critica, soprattutto quella relativa ai treni è alle ore 11:00 alle ore 14:00. La protesta è stata proclamata dalla Confederazione sindacale lavoratori europei (Csle) con l’adesione del sindacato Fi-SI. Lo sciopero è stato indetto contro il caro vita, a partire dal caro gasolio, all’aumento in generale di prezzi, alla mancata crescita degli stipendi. Si cheidono soluzioni concrete a governo e alla comunità europea.

– Foto. Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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