La Juventus prosegue la rincorsa, Spezia battuto 2-0

LA SPEZIA (ITALPRESS) – La Juventus centra la terza vittoria consecutiva in campionato imponendosi, per 2-0, sul campo di uno Spezia, alla prima dopo l’espnero di Gotti, con Lorieri in panchina e in attesa che venga ufficializzata la nomina di Semplici. Nonostante alcuni momenti di sofferenza, le reti di Kean nel primo tempo e di Di Maria nella ripresa regalano alla squadra di Allegri i tre punti, che permettono ai bianconeri di proseguire la rincorsa verso l’Europa dopo la penalizzazione decisa dalla Corte d’Appello della Federcalcio. Nella prima parte della gara del “Picco” non succede praticamente nulla, se non un infortunio muscolare che mette fuori gioco Dragowski al 25′. Subito dopo gli ospiti vanno vicini al vantaggio con un’incornata di Danilo da corner, che termina a lato di poco. I bianconeri alzano il ritmo e al 32′ passano in vantaggio. Kostic crossa dalla sinistra, Ampadu buca e Kean colpisce in modo sporco con il sinistro quel tanto che basta per infilare il neo entrato Marchetti sul secondo palo. Un minuto dopo i liguri provano a reagire con Shomurodov, che va al colpo di testa su traversone di Reca ma manda alto. I padroni di casa chiudono il primo tempo in avanti ma le due squadre vanno al riposo sull’1-0 in favore della Juventus.

La prima chance della ripresa è per gli uomini di Allegri e arriva dopo nemmeno 3 minuti, quando Kean impatta male di testa un bel cross dalla sinistra di Alex Sandro concludendo fuori da ottima posizione. All’8′ è Shomurodov ad avere un’ottima occasione quando calcia a botta sicura da pochi passi con il sinistro trovando però l’opposizione con il corpo di Danilo che salva i suoi. Nel momento di maggior sofferenza per Danilo e compagni, al 21′ arriva il colpo del campione che mette in ghiaccio la sfida. Di Maria, da poco entrato in campo, raccoglie la palla dai 25 metri e scaglia un gran sinistro che si infila nell’angolino basso lontano per il 2-0 che annienta le speranze di rimonta degli avversari. Al 27′ ci vuole un grande intervento di Perin per neutralizzare un destro ravvicinato di Gyasi. Il portiere ex Genoa è di nuovo decisivo 10 minuti più tardi, quando devia in corner un’incornata di Nikolaou. Sarà l’ultimo sussulto del match. La Juventus può quindi festeggiare la vittoria che la porta in classifica a quota 32. Lo Spezia rimane pericolosamente fermo a quota 19.

