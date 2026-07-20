L’Argentina cade nei supplementari, Spagna campione del mondo

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. Le Furie Rosse trionfano per 1-0 sull’Argentina nella finale del MetLife Stadium di East Rutherford, grazie alla rete segnata nel secondo tempo supplementare da Ferran Torres dopo un match a senso unico.

Come da copione di una grande finale, le due formazioni non vogliono scoprirsi immediatamente. L’Argentina attende ed è poco minacciosa in avvio, mentre la Spagna fa paura al 5′ con Yamal, ma il suo tiro viene deviato. Aumenta i giri la Spagna intorno alla mezz’ora. Al 39′ Oyarzabal viene raggiunto da un pallone al limite e ci prova col mancino: Martinez para. Si va all’intervallo sul risultato di 0-0. Si riparte con le Furie Rosse sempre in controllo della gara, ma più pericolose rispetto alla prima frazione. Pericolosissimo il neo entrato Ferran Torres al 67′, con un’incornata su cross di Yamal che Martinez riesce a respingere. Il secondo tempo della finale somiglia sempre più a un assolo della Spagna. Al 77′ ci prova Cubarsi, trovando una respinta tutt’altro che perfetta del Dibu. Pochi minuti dopo il portiere argentino deve intervenire nuovamente, stavolta su un colpo di testa di Laporte. Le cose si mettono ancora peggio per l’Argentina nel recupero, quando Enzo Fernandez entra in ritardo su Cubarsi. Vincic non ha dubbi: secondo giallo ed espulsione. La Spagna prova a chiuderla subito, ma si va ai supplementari. Al 96′ Nico Williams riceve in area e trova la rete, ma l’arbitro annulla per un fallo di Merino su Otamendi nell’azione del gol. La Spagna trova il gol tanto cercato in apertura del secondo tempo supplementare. Cross dalla destra, sponda di testa di Nico Williams per Ferran Torres, che con una conclusione a botta sicura supera Martinez. L’Argentina reagisce solo nel finale. Prima Cubarsi salva tutto su un cross dalla destra; poco dopo, su angolo, finisce alto il tentativo di Simeone. Dopo il brivido nel recupero, la Spagna può festeggiare: è campione del mondo.

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