Aggredisce la compagna per strada e la trascina di forza in auto: arrestato

Trapani

L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari con bracialletto elettronico.

Pubblicato 16 minuti fa
Da Redazione

Schiaffi e spintoni, prima di trascinarla con forza in auto e portarla via. E’ accaduto in una strada del centro di Trapani dove a segnalare alla polizia l’aggressione di un giovane nei confronti della propria compagna è stato un testimone oculare. Gli agenti sono riusciti a identificare l’auto e a rintracciarla in una zona di periferia, ben lontana dal luogo del l’aggressione. Arrivati sul posto, la donna era in lacrime e l’uomo è stato condotto in questura.

Il tribunale di Trapani ha subito disposto la misura pre-cautelare dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare e, dopo il giudizio di convalida, per il giovane sono stati disposti gli arresti domiciliari con controllo elettronico.

