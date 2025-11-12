Trapani

Sicurezza sul lavoro, controlli dei carabinieri: sanzioni per 61mila euro

Sono state verificate 139 posizioni lavorative contestante sanzioni amministrative per un totale di oltre 61 mila euro

Pubblicato 8 minuti fa
Da Redazione

Nell’ambito di una mirata attività ispettiva del Nucleo Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) di Trapani condotta nelle ultime settimane nei comuni di Marsala, Castelvetrano, Mazara del Vallo e Trapani, sono state riscontrate diverse violazioni in materia di sicurezza e tutela del lavoro.

In particolare, sono stati deferiti all’autorità giudiziaria: il legale rappresentante di una società con sede a Marsala, che gestisce un centro di accoglienza straordinaria per migranti, poiché avrebbe adibito a magazzino dei locali seminterrati con altezza inferiore ai tre metri, senza la prescritta autorizzazione. l’amministratore unico di una societàcon sede legale a Roma e supermercati nelle province di Trapani e Agrigento, per non aver sottoposto i lavoratori alla visita medica preventiva, per la mancata formazione del personale e per l’utilizzo di due tirocinanti in sostituzione di dipendenti subordinati.

Gli accertamenti hanno inoltre riguardato una società di Trapani operante nel settore del trasporto pubblico locale, dove è stata riscontrata l’omessa assunzione di un lavoratore appartenente alle categorie protette nel periodo 2022–2025, in violazione della normativa sul collocamento mirato. Complessivamente, sono state verificate 139 posizioni lavorative contestante sanzioni amministrative per un totale di oltre 61 mila euro, di cui 55 mila per l’omessa assunzione di un lavoratore appartenente alle categorie protette, e ammende per oltre 20mila euro. Accertate inoltre omissioni contributive INPS per un ammontare complessivo di circa 175 mila euro.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1

Continua a sfogliare

Le pagine successive sono oscurate: acquista il numero completo per leggere tutto il settimanale.

banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Il Comando di Agrigento accoglie 25 nuovi carabinieri destinati ai reparti della provincia
Cultura

“Custode dell’Ambiente”, al via la prima edizione del premio dedicato a chi salvaguardia il territorio
Trapani

Sicurezza sul lavoro, controlli dei carabinieri: sanzioni per 61mila euro
Cultura

“Libri per Natale”: sette appuntamenti tra gialli, saghe, memori e ricette
Cultura

Presentata la quarta edizione del premio “Dona Maiora”
Palermo

Chiama i carabinieri e dice di avere accoltellato l’ex fidanzata e di volerle dare fuoco, arrestato