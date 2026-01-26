Ultime Notizie

Ha nascosto la cocaina e dieci panetti di hashish nel bagagliaio dell’auto: arrestato

Il 37enne, originario di Pachino, è stato arrestato e associato alla casa circondariale “Cavadonna” di Siracusa.

Pubblicato 41 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della Stazione di Pachino, nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio, hanno arrestato un 37enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Giovedì sera, in contrada Pianetti, i Carabinieri hanno fermato l’uomo durante un controllo alla circolazione stradale, sottoposto a perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di 10 panetti di hashish da 100 grammi l’uno e 105 grammi di cocaina occultati nel bagagliaio della sua autovettura.

