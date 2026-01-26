Ha nascosto la cocaina e dieci panetti di hashish nel bagagliaio dell’auto: arrestato

I Carabinieri della Stazione di Pachino, nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio, hanno arrestato un 37enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Giovedì sera, in contrada Pianetti, i Carabinieri hanno fermato l’uomo durante un controllo alla circolazione stradale, sottoposto a perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di 10 panetti di hashish da 100 grammi l’uno e 105 grammi di cocaina occultati nel bagagliaio della sua autovettura.

Il 37enne, originario di Pachino, è stato arrestato e associato alla casa circondariale “Cavadonna” di Siracusa.