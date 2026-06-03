TUA, attiva la nuova fermata di fronte al Duomo di Agrigento

A partire da oggi, mercoledì 3 giugno, è attiva la nuova fermata della TUA (Trasporti Urbani Agrigento) di piazza Don Minzoni, di fronte al Duomo. L’azienda che gestisce trasporto pubblico urbano avvia quindi un collegamento che consentirà a residenti e turisti di accedere più facilmente ai tesori monumentali del centro storico della Città dei Templi. La fermata si trova all’altezza del civico 159 di piazza Don Minzoni ed è inserita nella “Linea Verde” del trasporto urbano.

Questi sono gli orari nei giorni feriali della nuova fermata: 08:02, 08:42, 08:52, 09:32, 09:42, 10:22, 10:32, 11:12, 11:22, 12:02, 12:12, 12:52, 13:02, 13:42, 13:52, 14:27, 14:42, 15:22, 15:32, 16:22, 16:07, 17:02, 17:12, 17:57, 18:02, 18:42, 18:52, 19:32. Questi sono invece gli orari nei giorni festivi: 09:38, 09:42, 10:22, 10:32, 11:12, 11:22, 12:02, 12:12, 13:02.