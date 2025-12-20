Licata

Aggredisce la moglie in strada: lei in ospedale, lui denunciato per maltrattamenti 

Denunciato un 40enne di Licata. La donna, invece, è stata trasportata all’ospedale San Giacomo d’Altopasso con traumi sparsi giudicati guaribili in dieci giorni

Pubblicato 10 ore fa
Da Redazione

Discute con la moglie per futili motivi, la insulta e in seguito la aggredisce in mezzo la strada. È accaduto in corso Roma, nel pieno centro di Licata. A finire nei guai un quarantenne, denunciato per maltrattamenti in famiglia.

La donna, una trentacinquenne, è invece stata soccorsa e trasportata all’ospedale San Giacomo d’Altopasso con traumi sparsi giudicati guaribili in dieci giorni. Secondo quanto ricostruito, i coniugi avrebbero litigato mentre si trovavano in strada. Il quarantenne – però – dalle parole è passato ai fatti scagliandosi contro la donna. Tempestivo l’intervento dei carabinieri che, giunti sul posto, hanno individuato e bloccato l’uomo. 

