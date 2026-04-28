Aggredisce minore, gli toglie il motorino e minaccia di suicidarsi: arrestato 42enne 

A Casteltermini, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato un 42enne del posto, ritenuto responsabile di rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe aggredito un minorenne in via Caduti delle Miniere, impossessandosi del ciclomotore sul quale il giovane si trovava, per poi allontanarsi a bordo del mezzo. L’immediata attivazione delle ricerche ha consentito ai militari di rintracciarlo poco dopo presso la propria abitazione. All’arrivo dei Carabinieri, il 42enne si trovava sul tetto dello stabile, in evidente stato di alterazione psicofisica, manifestando intenti anticonservativi e minacciando di lanciarsi nel vuoto. La situazione, particolarmente delicata, è stata gestita dai militari con prontezza e professionalità, attraverso un’attività di mediazione che ha permesso di convincere l’uomo a desistere dal gesto. Una volta riportata la situazione in condizioni di sicurezza, l’uomo ha opposto resistenza ai militari, che sono riusciti a bloccarlo e a trarlo in arresto, evitando ulteriori conseguenze per sé stesso e per le persone presenti.

Al termine delle formalità di rito, d’intesa con l’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Agrigento, a disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento. L’intervento conferma l’importanza del presidio territoriale assicurato dalle Stazioni Carabinieri, chiamate quotidianamente a fronteggiare situazioni operative anche complesse, nelle quali all’azione di contrasto ai reati si affianca la capacità di gestione di contesti critici sotto il profilo umano e della sicurezza pubblica.