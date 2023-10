Agrigento, Democrazia Cristiana: “L’illuminazione pubblica è ancora un diritto di tutti?”

“L’illuminazione pubblica a San Leone è ancora un diritto di tutti o un privilegio per pochi?”. È la domanda che si pone il gruppo consiliare della Democrazia Cristiana di Agrigento. I consiglieri comunali, attraverso una nota, proseguono: “Riceviamo da diversi mesi segnalazioni dai nostri concittadini sulla mancanza di illuminazione nella zona balneare, ad esempio in Via Alaimo, nelle traverse del Viale Dune o di Viale dei Giardini, come Via delle Viole. Perché si crea questo disservizio? Quando e come risolverlo? Che il Sindaco venga a relazionare in Aula.”