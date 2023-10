Agrigento, il Comandante provinciale incontra l’Associazione Nazionale Carabinieri

Questa mattina, presso la storica sede del Comando provinciale dei Carabinieri, intitolata al “Maresciallo Biagio Pistone”, l’Ispettore Regionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri Sicilia, Ignazio Buzzi, accompagnato dai presidenti delle Sezioni di Agrigento, Licata, Menfi, Realmonte, Ribera e Sciacca, ha portato un affettuoso saluto di benvenuto al Colonnello Nicola De Tullio che, dal mese di settembre ha assunto la guida del Comando Provinciale.

Nel corso dell’incontro sono state tracciate le principali problematiche di interesse dell’associazione, che aggrega i militari in servizio ed in congedo ed il Comandante provinciale ha voluto evidenziare l’importanza della piena sinergia istituzionale dell’Associazione con Arma dei Carabinieri.

A conclusione, l’Ispettore regionale ha ringraziato il Comandante per l’accoglienza ricevuta, esprimendo il suo apprezzamento per quanto quotidianamente profuso, dalle donne e dagli uomini dell’Arma, nel territorio della provincia