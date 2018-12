Agrigento, incidente mortale, famiglia della vittima chiede danni al Comune

Sviluppi nella vicenda della more di Marco Ferrera, il 37enne, di Porto Empedocle, molto noto nel paesino marinaro per essere stato il capitano della locale squadra di calcio, deceduto in un terribile incidente stradale verificatosi nel luglio scorso.

La famiglia dell’uomo, secondo quanto riportato dal quotidiano La Sicilia, avrebbe chiesto un risarcimento danni al Comune di Agrigento.

Il tragico evento ebbe luogo lungo la via Luca Crescente, nel tratto di strada Porta Aurea-San Leone. Ferrera perse il controllo della moto su cui viaggiava, una Honda R1250, ed terminò la sua corsa schiantandosi contro un muretto, morendo sul colpo.