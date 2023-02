Agrigento, Lions e Ordine Avvocati insieme per parlare di Unioni civili

Il Lions Club Agrigento Valle dei Templi – presieduto dal Prof. Francesco Pira, nell’ambito delle attività di service lionistici della macroarea “Rafforzare la Comunità – Progettualità”, in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Agrigento, questa mattina ha promosso presso l’Aula Livatino del Tribunale di Agrigento, l’incontro-seminario dal titolo “La legislazione sulle Unioni Civili e la possibilità di creare una Famiglia. I riflessi della Riforma Cartabia sul Diritto di Famiglia”. L’importante seminario è stato accreditato quale evento valido per la formazione professionale degli avvocati dall’Ordine degli Avvocati di Agrigento.

Dopo i saluti e gli interventi introduttivi della Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento Avv. Vincenza Gaziano e del Presidente del Lions Club Agrigento Valle dei Templi Prof. Francesco Pira, sono intervenuti autorevoli relatori, la Prof.ssa Concetta Parrinello – Ordinario di Diritto Privato,Presidente CUG UNIME e Coordinatore del Dottorato di Scienze Giuridiche dell’Università di Messina , l’Avv. Nicodemo Gentile in video collegamento – Presidente dell’Associazione Penelope e volto noto della tv che ha presenziato ai più importanti processi di rilevanza nazionale ed internazionale, tra i quali i processi per gli omicidi di Meredith Kercher, di Melania Rea ed il delitto della contessa dell’Olgiata., l’Avv. Gabriele Iacono del Foro di Agrigento – Assegnista di Ricerca presso l’Università di Palermo e Prof. a c. di Diritto Processuale Civile presso Università LUMSA e l’Avv. Elena Nocera del Foro di Agrigento – Presidente dell’Associazione ONDIF.

All’incontro hanno partecipato anche alcuni giovani dottorandi dell’Università di Messina.

Il seminario è stato moderato dall’Avv. Gaetano Salemi del Foro di Agrigento, Segretario del Lions Club Agrigento Valle dei Templi.

Con questo evento, il Lions Club si è fatto parte attiva e promotore nella comunità di un aperto incontro e dibattito, avente rilevanza formativa, su un tema di straordinario ed attuale interesse pubblico, incoraggiando il servizio volontario alla comunità.