Agrigento, Zarbo nominato direttore Ufficio scolastico regionale della Sicilia

Prestigiosa promozione per il dottor Raffaele Zarbo, già direttore dell’Ufficio scolastico provinciale di Agrigento, adesso nominato dal ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, direttore dell’Ufficio scolastico regionale della Sicilia.

In proposito esprime compiacimento e rivolge congratulazioni al direttore Zarbo il presidente reggente del Consorzio universitario di Agrigento, Giovanni Di Maida, che, a nome anche dell’intero consiglio di amministrazione del Consorzio, riconosce e apprezza le doti professionali, culturali e umane di Raffaele Zarbo, “le cui capacità manageriali e organizzative – aggiunge Di Maida – testimoniate nel proficuo lavoro svolto a capo dell’Ufficio scolastico agrigentino, saranno allo stesso modo, al pari dell’impegno e della dedizione, profuse nell’importante incarico direzionale assegnatogli in ambito regionale. La direzione di Raffaele Zarbo dell’Ufficio scolastico regionale non potrà che giovare al comparto della scuola e dell’istruzione in Sicilia, settore fondante e determinante del progresso della società civile”.

La Dirigente Scolastica del Liceo Scientifico e Linguistico ”Leonardo” di Agrigento Enza Ierna , nonché reggente del Liceo Scientifico e Musicale “Ettore Majorana”, esprime sincere congratulazioni al Dott. Raffaele Zarbo per la recente nomina a Direttore Generale dell’U.S.R. per la Sicilia, chiaramente meritata alla luce della qualificata attività svolta in questi anni in qualità di Dirigente dell’Ufficio V A.T.P. di Agrigento dove si è sempre fatto apprezzare per gli ottimi risultati conseguiti ed in particolare per avere promosso molteplici iniziative e attività formative e culturali che hanno notevolmente contribuito ad elevare in ogni campo il livello scolastico del territorio provinciale.