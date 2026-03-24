Ai domiciliari con quasi 30 chili di materiale esplosivo, condannato empedoclino

Il tribunale di Agrigento ha condannato ad un anno di reclusione un trentenne empedoclino, Luigi Pulsiano, con l’accusa di aver detenuto quasi 30 chili di materiale esplosivo in casa. Accolta la richiesta del pm Manuela Sajeva che aveva proposto per l’imputato la stessa pena poi inflitta dal giudice Manfredi Coffari.

La vicenda scaturisce da un controllo effettuato nell’abitazione dell’uomo, in quel momento ristretto ai domiciliari. In quell’occasione furono rinvenuti 29 chilogrammi tra ordigni artigianali e prodotti pirotecnici vietati. L’imputato è difeso dall’avvocato Davide Casà.