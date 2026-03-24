Porto Empedocle

Ai domiciliari con quasi 30 chili di materiale esplosivo, condannato empedoclino

La vicenda scaturisce da un controllo effettuato nell’abitazione dell’uomo, in quel momento ristretto ai domiciliari.

Pubblicato 13 ore fa
Da Redazione

Il tribunale di Agrigento ha condannato ad un anno di reclusione un trentenne empedoclino, Luigi Pulsiano, con l’accusa di aver detenuto quasi 30 chili di materiale esplosivo in casa. Accolta la richiesta del pm Manuela Sajeva che aveva proposto per l’imputato la stessa pena poi inflitta dal giudice Manfredi Coffari.

La vicenda scaturisce da un controllo effettuato nell’abitazione dell’uomo, in quel momento ristretto ai domiciliari. In quell’occasione furono rinvenuti 29 chilogrammi tra ordigni artigianali e prodotti pirotecnici vietati. L’imputato è difeso dall’avvocato Davide Casà.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Referendum
LIVE
Risultati nazionali
—%
NO
—%
Aggiornamento in corso…
Grandangolo Settimanale N. 11/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime notizie

Apertura

Canicattì, 15enne in ospedale dopo essere stato picchiato dal branco 
Agrigento

Non rispetta il divieto di avvicinamento all’ex, arrestato quarantenne 
Apertura

Droga, smantellata banda di spacciatori: 17 arresti
Apertura

Massoneria, quando l’ex pentito Tuzzolino parlava del boss Vetro: “È la mia assicurazione sulla vita”
Porto Empedocle

Ai domiciliari con quasi 30 chili di materiale esplosivo, condannato empedoclino
Ultime Notizie

Crisi della pesca in Sicilia, organizzazioni di categoria chiedono aiuti per 7 milioni
banner italpress istituzionale banner italpress tv