Al via gli screening oculistici gratuiti della Odv Ammyrae

Al via gli screening oculistici gratuiti a cura dell’ ODV Ammyra, coordinati dal volontario Nicola Armonium. Nel nome dell’integrazione, la prima giornata é stata dedicata alla comunità Tamil, nella cui sede, Eelam Tamil di via Dante a Palermo, si é dato vita, lo scorso week end, a una campagna di visite dedicata alla prevenzione dei disturbi visivi nei più piccoli. L’iniziativa ha visto una grande partecipazione, coinvolgendo non solo i bambini della comunità Tamil ma anche tanti altri piccoli pazienti del quartiere, trasformando una giornata dedicata alla salute in un’ occasione di inclusione sociale.

Simbolica la data scelta per l’inizio degli screening, il 26 settembre, giorno in cui i Tamil commemorano Thileepan, uno studente di Medicina, che 39 anni fa si è sacrificato, portando avanti uno sciopero della fame e della sete per la difesa dei diritti fondamentali del suo popolo. L’iniziativa socio sanitaria assistenziale ha voluto onorare la sua memoria e la sua passione per la medicina.

La campagna oculistica nasce da una sinergia tra la Comunità Eelam Tamil di Palermo, l’ODV Ammyrae. <<L’obiettivo principale – ha dichiarato Nicola Armonium – è stato quello di offrire uno screening visivo accurato e accessibile, intercettando precocemente eventuali difetti della vista nei bambini in età scolare, un periodo cruciale per lo sviluppo e l’apprendimento>>. Scegliendo di aprire le visite sia ai minori della comunità di origine straniera, sia ai piccoli cittadini locali, tutti i fautori dell’iniziativa hanno voluto lanciare un messaggio chiaro: la salute e il benessere sono diritti universali che uniscono, in grado di abbattere le barriere e superare i pregiudizi.

«Grazie alla collaborazione tra l’ODV Ammyra e la Fondazione OneSight EssilorLux ottica I talia, la comunità tamil avrà un servizio non limitato alla sola prevenzione, fondamentale per i bambini, ma anche occhiali gratis per chi si trova in reale stato di indigenza».

Grazie al supporto socio sanitario assistenziale della ODV Ammyra, a quello logistico della comunità Tamil e all’impegno di tutti i volontari sul campo, la giornata si è conclusa con l’esecuzione di 30 visite oculistiche, confermando l’importanza di fare rete sul territorio, partendo dai bisogni concreti delle fasce più giovani della popolazione e promuovendo al contempo una reale integrazione attiva. Presto altri appuntamenti con gli screening oculistici gratuiti.