Sicurezza stradale: l’Automobile Club Agrigento aderisce al progetto “On the Road”

L’Automobile Club di Agrigento coorganizza unitamente all’associazione APS “Ragazzi On the Road” ed alla Prefettura, il progetto denominata “ON THE ROAD” che dal 28 settembre al 4 ottobre prossimi coinvolgerà 21 ragazzi di età compresa tra 16 e 18 anni, (alcuni sottoposti alle pene alternative per reati commessi in violazione degli art. 186 e 186bis del Codice della Strada), in virtù di un protocollo sottoscritto con gli Istituti scolastici, e che comprende crediti per l’alternanza scuola/lavoro.

Al protocollo generale hanno aderito: Comando dell’Arma dei Carabinieri, Questura, Polizia Stradale, Polizia locale, Anas, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Croce Rossa e Protezione Civile. Questa tappa ad Agrigento è realizzata nell’ambito del protocollo d’intesa promosso dalla Prefettura di Agrigento, sottoscritto dai soggetti aderenti e reso operativo dall’accordo attuativo sottoscritto dall’Associazione “On the Road”, ASP Agrigento e Automobile Club Agrigento.

La Prefettura di Agrigento, (con a capo SE il Prefetto Dott. Salvatore Caccamo), ha coinvolto l’Automobile Club Agrigento, quale Ente istituzionalmente deputato alla sicurezza stradale, il quale ha accolto la gestione e l’organizzazione del progetto, curando, soprattutto, i rapporti con l’Associazione, gli Istituti scolastici (dove già il direttore organizza attività di educazione alla sicurezza stradale), coinvolgendo l’UEPE (Ufficio di Esecuzione Penale Esterna), del Tribunale di Agrigento, con il quale ha sottoscritto un protocollo per ospitare i soggetti condannati penalmente a scontare la pena alternativa tramite volontariato, messa alla prova e lavori di pubblica utilità, presso l’Automobile Club Agrigento.

Il programma prevede, tra l’altro, sabato 3 ottobre 2026 la ”Notte on the road”, dove tutti i ragazzi affiancheranno le varie Forze di Polizia ai servizi di controllo e sicurezza in occasione della ‘movida agrigentina’.

In Prefettura, poi, sarà organizzato un ‘feedback’ di confronto e studio delle esperienze maturate dai ragazzi nel periodo dal 28 settembre alla mattina del 3 ottobre, mentre l’AC Agrigento sarà presente con uno stand, in via Atenea, centro della movida agrigentina, con la possibilità per tutti di mettersi alla prova su un percorso ad hoc indossando i visori che simulano l’effetto dello stato di ebbrezza, oppure al volante del Simulatore di guida a realtà aumentata in dotazione delle autoscuole a marchio ACI/Ready2Go, come quella di Menfi, della famiglia Briganti.

“E’ motivo di orgoglio quello di essere stati coinvolti nell’organizzazione di questo importante progetto – hanno dichiarato Salvatore Bellanca, presidente AC Agrigento, e Giuseppina Danile, direttore AC Agrigento, che, per la prima volta, viene realizzato al Sud d’Italia. L’Automobile Club svolge un ruolo centrale e riconosciuto per legge nella promozione dell’educazione e sicurezza stradale, a partire dalla formazione nelle scuole, alle campagne educative di sensibilizzazione, alla rilevazione insieme ad Istat delle statistiche degli incidenti stradali e fino ai Corsi di guida sicura nei Centri ACI-Sara di Vallelunga (RM) e Lainate (MI)”.

Il progetto “On the Road”, nato nel 2007 e che ha già coinvolto oltre 1.500 giovani in 150 Comuni, 14 province e 5 regioni, consiste in un percorso educativo e formativo volontario – inquadrabile come alternanza scuola-lavoro PCTO, volontariato, stage o tirocinio – rivolto a ragazzi e ragazze over 16 anni che, per uno o più weekend o una settimana, vivono sul campo alcune esperienze insieme alla Polizia Locale, alle Istituzioni e alle Forze dell’Ordine e di Pronto Intervento.

Grazie alla sinergia stretta con le Autorità, le Amministrazioni locali e gli Enti aderenti, ai giovani partecipanti viene donata l’opportunità di assistere in prima persona, in reali turni di servizio, alle attività condotte dagli agenti e più in generale dagli operatori e soccorritori della catena del NUE Numero d’emergenza Unico Europeo 112. Un vero e proprio “schianto con la realtà”. Vivendo la complessità delle tecniche di prevenzione e soccorso sul campo, i “ragazzi on the road” comprendono l’importanza delle regole, superando i pregiudizi che hanno per le stesse e per il ruolo delle Autorità. Un modo per “accorciare le distanze” tra loro e le Istituzioni.

I giovani protagonisti divengono osservatori privilegiati della “realtà che educa” nel rispetto della privacy, in sicurezza, dopo una debita formazione. Una vera e propria “task force” per la vita, “on the road” per prevenire gli incidenti stradali e per un rinnovato senso civico mediante “ragazzi che educano ragazzi”.