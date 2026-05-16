Agrigento

Alunno morso da due zecche a scuola, portato in ospedale 

Un bambino che frequenta la scuola primaria nel quartiere di Villaggio Peruzzo, ad Agrigento, è stato morso da due zecche

Pubblicato 1 giorno fa
Da Redazione

Un bambino che frequenta la scuola primaria nel quartiere di Villaggio Peruzzo, ad Agrigento, è stato morso da due zecche al braccio sinistro e sul dorso. A fare la scoperta è stata una insegnante che ha segnalato l’accaduto. L’alunno, a scopo precauzionale, è stato trasferito in ospedale dove i medici hanno rimosso ben due zecche. 

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