Ambiente, la Seap Agrigento ospita un gruppo di docenti stranieri

Giornata all’insegna dell’educazione ambientale presso il Gruppo Seap di Agrigento. L’azienda ha ospitato i docenti dell’Istituto Bilingue Don Morinello di Licata e 20 docenti provenienti da diverse parti dell’Europa ed in particolare dalla Svezia, Croazia, Turchia, Malta e Regno Unito, partner del progetto “Erasmus +” dal titolo “STEM for life”.







L’ultima mobilità prevista dal progetto Erasmus+ in Sicilia aveva quale argomento “I rifiuti, la nostra nuova risorsa?”. Per questo motivo è stata selezionata l’azienda agrigentina Seap che è leader nel settore del trattamento dei rifiuti e della sostenibilità ambientale, nota per aver già vinto il “Premio Pimby” su scala nazionale.

A fare gli onori di casa il Dott. Nicolas Vella, Amministratore Unico della Seap Bio Energy e il Dott. Antonino Vizzi, Responsabile Tecnico della Seap Depurazione Acque.

I docenti hanno prima visionato il video aziendale in lingua inglese nella sala formazione e poi hanno fatto un tour guidato all’interno dell’impianto per vedere da vicino tutte le fasi di recupero e trasformazione degli elementi di rifiuto, che diventano poi una risorsa nel territorio agrigentino e non solo. Per i docenti è stata un’esperienza unica e sono stati favorevolmente colpiti dalle attività svolte dalle aziende del Gruppo Seap.