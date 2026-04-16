Pensionati si prendono a pugni per un parcheggio al Viale della Vittoria, 70enne in ospedale 

Due pensionati agrigentini, poco più che settantenni, si sono affrontati prendendosi a pugni a causa di un diverbio legato ad un parcheggio. È successo ieri mattina al Viale della Vittoria di Agrigento. Uno dei due anziani è passato alle vie di fatto colpendo con un pugno il rivale che è caduto a terra riportando lesioni sparse. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenute le forze dell’ordine.

Presenti anche gli operatori del 118 che hanno trasferito il malcapitato in ospedale. Gli uomini in divisa, invece, hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, al centro della rissa tra i pensionati ci sarebbe stato un parcheggio lasciato libero poco prima dal conducente di un’auto. I due settantenni, dopo essersi insultati, si sono affrontati per strada con il più esagitato che avrebbe colpito con un pugno il rivale.