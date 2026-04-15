Agrigento

Polizia, Mp si conferma primo sindacato ad Agrigento

Anche quest’anno si conferma la rappresentanza preferita dagli uomini e le donne della Polizia di Stato di Agrigento

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il gruppo dirigente del Movimento dei Poliziotti Democratici e Riformisti anche quest’anno si conferma la rappresentanza preferita dagli uomini e le donne della Polizia di Stato di Agrigento riconfermandosi quale sindacato maggioritario nella Provincia di Agrigento. “Un risultato entusiasmante – queste le dichiarazioni del Segretario  Generale Provinciale Alfonso Imbrò, dopo avere appreso con comunicazione  Ufficiale da parte dell’Ufficio per le Relazioni Sindacali del  Dipartimento della Pubblica Sicurezza, del dato di rappresentatività dei  sindacati di Polizia.”

“Questo è frutto di serietà, competenza e  soprattutto di grande dedizione e spirito di solidarietà nei confronti  di tutti i colleghi, nessuno escluso. Mi sia consentito di esprimere un  ringraziamento a tutti, compresa la segreteria nazionale, che ci segue  in ogni nostra azione, ed in particolare al nostro Segretario generale  Nazionale Antonino Alletto, che ha sempre dimostrato un attaccamento ed una competenza professionale ed umana senza eguali, riuscendo a far comprendere al centro le concrete problematiche che attanagliano la  nostra realtà territoriale. Oggi uno dei nostri obbiettivi prioritari è sensibilizzare l’opinione  pubblica sul grande impegno che le forze di Polizia imprimono nella nostra Provincia e delle necessità oggettive di un ripianamento ed  incremento del personale, non riuscendo a colmare il gap tra chi va in  pensione e chi dovrebbe coprire il posto rimasto vacante. E su questo  auspichiamo una sana e fattiva collaborazione con gli organi di  informazione che rendono sempre più incisiva e trasparente l’azione  delle forze di Polizia, anche ad Agrigento. Ricordiamo che a breve un  altro Commissariato si aggiungerà ai cinque già esistenti, con una previsione di 47 unità tra le varie qualifiche, il nostro riferimento è  il Commissariato di frontiera di Lampedusa e Linosa. Impensabile  attingere dall’attuale organico già carente nella nostra Questura. Su  questo tema resteremo particolarmente attenti, ma non solo su questo.” conclude il sindacato.

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