Agrigento

Sequestrata rimessa per imbarcazioni a Villaggio Mosè, era senza permessi

I vigili urbani, a conclusione di un’attività ispettiva, hanno riscontrato violazioni di carattere edilizio e ambientale

Pubblicato 14 minuti fa
Da Redazione

La polizia locale di Agrigento ha eseguito il sequestro di una rimessa per imbarcazioni nel quartiere di Villaggio Mosè. I vigili urbani, a conclusione di un’attività ispettiva, hanno riscontrato violazioni di carattere edilizio e ambientale. Secondo quanto contestato, infatti, il terreno aveva una destinazione d’uso diversa e – di fatto – era stato trasformato in una struttura per deposito barche senza però i necessari titoli.

I sigilli all’aerea sono scattati poiché, in assenza dell’autorizzazione paesaggistica, è stato gettato cemento. Dal controllo, inoltre, sono emerse anche criticità di natura ambientale in quanto la polizia locale ha scoperto uno stoccaggio di vernici e solventi chimici senza però essere in possesso dell’Autorizzazione Unica Ambientale. Oltre al sequestro della struttura sono scattate denunce a carico dei responsabili e una maxi sanzione amministrativa. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.13/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.13/2026
Pagina 1 di 20
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Pensionata muore poche ore dopo essere stata dimessa dall’ospedale, aperta inchiesta 
Agrigento

Sequestrata rimessa per imbarcazioni a Villaggio Mosè, era senza permessi
Agrigento

Amministrative 2026, la Lega gela l’ipotesi Alonge: “Mai sentito nominare”
Apertura

Minaccia il genero dopo lite con la figlia, in casa aveva tre pistole: palmese ai domiciliari 
di Gioacchino Schicchi

Amministrative 2026, De Luca lancia un appello a Firetto: “Scendi in campo, sono con te”
banner italpress istituzionale banner italpress tv