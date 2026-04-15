Agrigento

Amministrative 2026, la Lega gela l’ipotesi Alonge: “Mai sentito nominare”

Durissima presa di posizione del commissario in Sicilia del partito, che apre all'ipotesi di un nuovo nome

Pubblicato 52 minuti fa
Da Redazione

Se sarà il candidato sindaco, lo sarà solo di una parte. Dino Alonge, “incoronato” questa mattina portabandiera alle amministrative del centrodestra dalla stampa, ha subito il primo pesantissimo “no”.

A intervenire con un lancio all’Ansa dai toni veramente sprezzanti è il coordinatore regionale della Lega Nino Germanà. “Non conosco neanche l’esistenza di questo signore. Non ne ho mai sentito parlare, nè ci sono stati vertici nelle ultime settimane”.

Una dichiarazione che ribadisce un concetto chiaro: l’unità, con questa proposta, pare ancora più lontana di quanto non sia mai stata, al punto che qualcuno si lancia ad ipotizzare che il nome di Alonge sia stato fatto filtrare per provare ad avviare un ragionamento “ad excludendum” e riportare in sella altri nomi dati per scartati.

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