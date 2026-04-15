Giustizia, il magistrato Alessandra Vella nuovo presidente di sezione del tribunale di Agrigento

Questo pomeriggio sono state votate dal plenum del Csm, all’unanimità, una serie di nomine: il nuovo presidente della Sezione Lavoro della Corte di Appello di Roma, Giovanni Pascarella; l’Avvocato Generale della Corte di Cassazione, Marco Dall’Olio; l’Avvocato Generale della Corte di Cassazione, Alfredo Pompeo Viola; il presidente di Sezione del Tribunale di Termini Imerese – settore penale, Mario Conte; l’Avvocato Generale presso la Corte di Corte di Appello di Catanzaro, Raffaela Sforza; il presidente di Sezione del Tribunale di Palermo – settore penale, Aldo De Negri; il presidente di Sezione del Tribunale di Latina – settore civile, Francesca Aratari. Con quattro astensioni, è stato votato anche il nuovo Avvocato Generale della Corte di Cassazione, Luigi Giuseppe Birritteri, ex capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del ministero della Giustizia. Con una astensione, è stato votato il nuovo presidente di Sezione del Tribunale di Agrigento – settore penale, Alessandra Vella.