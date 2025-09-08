Ancora incendi boschivi a San Giovanni Gemini e Montevago

Un altro incendio incendio boschivo ha colpito il territorio di San Giovanni Gemini in contrada Edera. Fortunatamente il fuoco è stato domato dopo ore di costante attività grazie al tempestivo intervento del Corpo Forestale anche con l’ausilio dell’elicottero.

“Voglio ricordare, ancora una volta, dichiara il sindaco Zimbardo, quanto sia importante il rispetto verso il nostro patrimonio naturale. Esorto, con convinzione, a denunciare chiunque metta in atto comportamenti lesivi nei confronti della ricchezza naturale che circonda il nostro bellissimo territorio. Un sincero ringraziamento, altresì, alle squadre antincendio del distaccamento di Cammarata, per la loro professionalità, e ai cittadini della zona interessata per la loro fattiva collaborazione”.

Nella giornata di ieri un altro incendio si è verificato a Montevago in località Diesi-Capreria.

Parte del bosco è stato aggredito dalle fiamme. Sono intervenuti due canadair che fanno la spola con il mare di Porto Palo ed un elicottero.