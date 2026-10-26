Andavano a raccogliere le olive, hanno trovato la morte: chi sono le 4 vittime

Una giornata di lavoro che doveva ancora cominciare si è trasformata in una strage. Quattro morti, quattro vite spezzate lungo il breve tragitto che da Canicattì porta nelle campagne di Campobello di Licata. Stavano andando a raccogliere le olive e invece hanno trovato la morte. È drammatico il bilancio del tragico incidente avvenuto questa mattina, poco dopo le sette, al chilometro sette della strada statale 123, in territorio di Naro. Le vittime, braccianti agricoli, sono tutte di Canicattì: Antonio Agrò, 64 anni; Diego Giordano, 53 anni; Antonino Di Vincenzo, 60 anni; Gioacchino Liborio Ferrigno 63anni.

I quattro viaggiavano a bordo di una Fiat Punto quando, forse durante un sorpasso, sono stati travolti da un tir che viaggiava in direzione opposta. L’impatto è stato violentissimo e fatale. Sono morti sul colpo. Illeso, invece, il conducente del mezzo pesante. Si tratta di un 43enne di Campobello di Licata. L’uomo è sotto shock. Sul posto stanno ancora operando le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118. La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta.