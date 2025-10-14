Asp Agrigento, la Fials: ok proposta dell’on. Pace all’Ars: “Integrare le ore da 24 a 36”

Un’integrazione oraria da 24 a 36 ore settimanali per far fronte alla carenza di organico all’Asp di Agrigento. È la proposta avanzata dalla Fials provinciale in una nota a firma del segretario Amedeo Fuliano. Il sindacato prende atto positivamente della proposta del vicepresidente della commissione Sanità All’Ars, Carmelo Pace, relativa al personale dell’Asp a tempo parziale, per il superamento del rapporto di lavoro a 24 ore.

E in una nota chiede di poter sfruttare l’occasione nell’ottica del superamento del precariato per oltre 300 lavoratori, “attraverso un finanziamento specifico erogato a cura dell’assessorato regionale della Salute”. Secondo Fuliano “la soluzione è perfettamente percorribile se, come è vero, già dall’inizio dell’anno in corso l’azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello è stata destinataria di apposito finanziamento che ha consentito di integrare l’impegno orario dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale fino al raggiungimento delle 36 ore settimanali”.

La Fials chiede dunque al direttore generale dell’Asp di Agrigento “di formulare apposita richiesta di finanziamento all’assessorato regionale della Salute, mentre all’onorevole Carmelo Pace di voler seguire, presso l’assessorato regionale della Salute, tale richiesta in modo tale che ai lavoratori a tempo parziale dell’Asp di Agrigento venga riconosciuta parità di trattamento”.