Naro

Auto finisce in una scarpata a Naro, grave 18enne: feriti altri tre coetanei 

Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Licata e un elicottero è atterrato in Piazza Roma

Pubblicato 14 ore fa
Da Redazione

È di quattro feriti il bilancio di un brutto incidente avvenuto nel pomeriggio nei pressi di via Matteotti, a Naro. Una Lancia Ypsilon, per cause ancora in corso di accertamento, è finita in una scarpata. Alla guida c’era una ragazza di 18 anni, del posto, ferita gravemente dopo l’impatto. La giovane, lanciato l’allarme, è stata trasferita in elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Le sue condizioni sarebbero gravi. Feriti anche altri tre coetanei che si trovavano a bordo dell’utilitaria. I tre passeggeri sono stati trasferiti negli ospedali di Agrigento e Canicattì. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Licata e i militari della locale stazione. 

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